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Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK dan sejumlah pejabat, mengikuti Raker dengan Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II., Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
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Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
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Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
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Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
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Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK dan sejumlah pejabat, mengikuti Raker dengan Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II., Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
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Sinergi KPK dan BNN dalam Raker Komisi III DPR Bahas Program 2027

Rabu 17 Juni 2026 21:58 WIB
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JAKARTA - Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK dan sejumlah pejabat, mengikuti Raker dengan Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II., Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.

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