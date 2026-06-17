Foto 1 / 5
Perbesar
Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK dan sejumlah pejabat, mengikuti Raker dengan Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II., Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Foto 3 / 5
Perbesar
Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Foto 4 / 5
Perbesar
Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Foto 5 / 5
Perbesar
Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK dan sejumlah pejabat, mengikuti Raker dengan Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II., Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Advertisement
Sinergi KPK dan BNN dalam Raker Komisi III DPR Bahas Program 2027
Rabu 17 Juni 2026 21:58 WIB
A
A
A
JAKARTA - Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK dan sejumlah pejabat, mengikuti Raker dengan Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II., Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya