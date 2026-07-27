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Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo (kedua kanan) berpose usai meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
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Peresmian monumen yang dilaksanakan pada puncak peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli pada tahun 1996 tersebut merupakan simbol perjuangan dari perenungan mendalam tentang kesabaran revolusioner yang lahir dari keyakinan, keteguhan, dan keberanian.
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Peresmian monumen yang dilaksanakan pada puncak peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli pada tahun 1996 tersebut merupakan simbol perjuangan dari perenungan mendalam tentang kesabaran revolusioner yang lahir dari keyakinan, keteguhan, dan keberanian.
Foto 4 / 5
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Peresmian monumen yang dilaksanakan pada puncak peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli pada tahun 1996 tersebut merupakan simbol perjuangan dari perenungan mendalam tentang kesabaran revolusioner yang lahir dari keyakinan, keteguhan, dan keberanian.
Foto 5 / 5
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Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo (kedua kanan) berpose usai meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
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Monumen Kudatuli Diresmikan, Jadi Simbol Refleksi Perjuangan dan Keteguhan
Senin 27 Juli 2026 21:48 WIB
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JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo (kedua kanan) berpose usai meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Peresmian monumen yang dilaksanakan pada puncak peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli pada tahun 1996 tersebut merupakan simbol perjuangan dari perenungan mendalam tentang kesabaran revolusioner yang lahir dari keyakinan, keteguhan, dan keberanian.
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