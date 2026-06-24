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Petugas KPK menunjukkan barang rampasan dari kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan dipamerkan di Rumah Penyimpanan Benda Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026).
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Petugas KPK menunjukkan barang rampasan dari kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan dipamerkan di Rumah Penyimpanan Benda Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026).
Foto 3 / 6
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img-3
Petugas KPK menunjukkan barang rampasan dari kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan dipamerkan di Rumah Penyimpanan Benda Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026).
Foto 4 / 6
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Petugas KPK menunjukkan barang rampasan dari kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan dipamerkan di Rumah Penyimpanan Benda Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026).
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Petugas KPK menunjukkan barang rampasan dari kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan dipamerkan di Rumah Penyimpanan Benda Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026).
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Petugas KPK menunjukkan barang rampasan dari kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan dipamerkan di Rumah Penyimpanan Benda Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026).
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KPK Pajang Ducati Noel dan Aset Mewah Lain dari Kasus K3

Rabu 24 Juni 2026 20:36 WIB
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JAKARTA - Petugas KPK menunjukkan barang rampasan dari kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan dipamerkan di Rumah Penyimpanan Benda Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026).

 
KPK berencana melelang aset hasil perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dan 10 terpidana lainnya, termasuk sepeda motor sport Ducati milik Immanuel Ebenezer. Selain itu, aset yang akan dilelang mencakup 25 kendaraan terdiri atas 19 mobil dan enam sepeda motor, di antaranya Nissan GTR, BMW 330i, dan Hyundai Palisade. KPK juga menyita perhiasan, emas batangan, jam tangan, ikat pinggang, serta tas mewah berbagai merek yang akan dilelang, dengan hasil penjualannya disetorkan ke kas negara.
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