Warga melihat barang mewah hasil rampasan Kejagung pada acara rangkaian BPA Fair 2026 di Car Free Day (CFD), Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Warga melihat barang mewah hasil rampasan Kejagung pada acara rangkaian BPA Fair 2026 di Car Free Day (CFD), Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Warga melihat barang mewah hasil rampasan Kejagung pada acara rangkaian BPA Fair 2026 di Car Free Day (CFD), Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Warga melihat barang mewah hasil rampasan Kejagung pada acara rangkaian BPA Fair 2026 di Car Free Day (CFD), Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Warga melihat barang mewah hasil rampasan Kejagung pada acara rangkaian BPA Fair 2026 di Car Free Day (CFD), Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Warga melihat barang mewah hasil rampasan Kejagung pada acara rangkaian BPA Fair 2026 di Car Free Day (CFD), Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Mobil dan Tas Mewah Hasil Sitaan Kejagung Dipajang di CFD Jakarta

Minggu 10 Mei 2026 23:19 WIB
JAKARTA - Warga melihat barang mewah hasil rampasan Kejagung pada acara rangkaian BPA Fair 2026 di Car Free Day (CFD), Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026). 

 
Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) memamerkan barang lelang di kegiatan Car Free Day (CFD).
 
Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan BPA Fair 2026 untuk mensosialisasikan kegiatan lelang dari hasil rampasan perkara. Aset-aset tersebut ditampilkan di Gate 6 Gelora Bung Karno (GBK) Jalan Jenderal Sudirman. 
 
Barang lelang berjejer rapi yang terdiri dari sejumlah kendaraan mewah, seperti Ferrari 488 yang dibuka dengan harga awal Rp6.595.215.000 dan Ducati Superleggera V4 yang dibuka dengan harga awal Rp1.473.959.000. Kemudian, Harley Davidson Road Glide yang dibuka dengan harga Rp87.445.700 dan Porsche 911 silver. 
 
Bukan hanya kendaraan, dalam kegiatan ini juga ditampilkan sejumlah tas mewah seperti Hermes, Dior,  dan Louis Vuitton. Kemudian sejumlah perhiasan dan lukisan emas. 
 
BPA Fair merupakan kolaborasi antara Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang meliputi Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
