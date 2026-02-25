JAKARTA - Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu (ketiga kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP M.Y. Esti Wijayati (ketiga kiri), Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Bonnie Triyana (kedua kanan), anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Denny Wahyudi (kedua kiri) dan jajaran menyampaikan pernyataan partai terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, M.Y. Esti Wijayati, mengungkap temuan dalam lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden. Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, sebanyak Rp223,5 triliun dialokasikan untuk program MBG, menandai porsi signifikan dana pendidikan yang digunakan untuk mendukung program tersebut.