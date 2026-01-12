JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif PDIP M. Prananda Prabowo serta Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani berfoto bersama usai penyerahan bibit dan tas siaga bencana kepada 38 Ketua DPD PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia pada acara Rakernas I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Penyerahan ini merupakan wujud nyata komitmen PDI Perjuangan dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana alam sekaligus mendorong pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan di seluruh penjuru tanah air. Aksi simbolis ini sekaligus menutup kegiatan Rakernas I PDI Perjuangan.