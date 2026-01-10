JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (keempat kanan) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo (tengah) serta jajaran kader berjalan memasuki ruangan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT PDI Perjuangan ke-53 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026). Rakernas dan HUT ke-53 PDI Pejuangan yang berlangsung 10-12 Januari tersebut mengusung tema Satyam Eva Jayate Di Sanalah Aku Berdiri untuk Selama-lamanya dengan membahas persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakkan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai.