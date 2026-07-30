Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
ajaran Hakim Konstitusi yang diketuai Suhartoyo (tengah) memimpin sidang pembacaan putusan permohonan uji materi undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

MK Kabulkan Sebagian Uji Materi APBN 2026 Terkait Dana Pendidikan

Kamis 30 Juli 2026 22:37 WIB
A
A
A

JAKARTA Jajaran Hakim Konstitusi yang diketuai Suhartoyo (tengah) memimpin sidang pembacaan putusan permohonan uji materi undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). MK menyatakan bahwa anggaran program MBG harus dipisahkan dan tidak boleh lagi dicampur dengan alokasi mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN. Putusan tersebut berlaku mulai tahun anggaran 2028.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
MK Kabulkan Sebagian Uji Materi APBN 2026 Terkait Dana Pendidikan
Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan
Sidang UU Hak Cipta Digelar, MK Dengarkan Pandangan DPR dan Pemerintah
Survey Sentimen Publik atas Putusan MK Soal Ambang Batas Presiden
Hari Ketiga Sidang, MK Bahas 38 Perkara Sengketa Pilkada 2024
Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan MK
Ketua MK Pantau Pendaftaran Gugatan Hasil Pilkada
Dasco Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal dan Pakai Keputusan MK