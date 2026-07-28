JAKARTA - Ribuan pencari kerja memadati Jakarta Timur Career Fest dan Bazaar 2026 Gelombang I di GOR Ciracas, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Timur itu menyediakan lebih dari 2.000 lowongan kerja dari 37 perusahaan, termasuk BUMN dan BUMD.

Bursa kerja ini menyasar lulusan baru, pencari kerja berpengalaman, hingga masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain rekrutmen, tersedia layanan pembuatan kartu AK-1, konsultasi karier, layanan disabilitas, talkshow ketenagakerjaan, serta bazaar UMKM.

Jakarta Timur Career Fest berlangsung secara luring pada 28–29 Juli 2026 dan juga dapat diakses secara daring melalui platform Karier Jakarta hingga 5 Agustus 2026.