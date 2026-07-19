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Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 karyawan dan pensiunan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara serikat pekerja dan manajemen dalam mendukung visi perusahaan Mengemaskan Indonesia.
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Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
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Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor (tengah) didampingi Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Pegadaian Mufri Yandi (kanan) dan Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan memberikan keterangan pers usai menghadiri pertemuan akbar SP Pegadaian di kawasan Kukusan, Depok, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).
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Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 karyawan dan pensiunan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara serikat pekerja dan manajemen dalam mendukung visi perusahaan Mengemaskan Indonesia.
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Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 karyawan dan pensiunan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara serikat pekerja dan manajemen dalam mendukung visi perusahaan Mengemaskan Indonesia.
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Wamenaker Hadiri Pertemuan Akbar SP Pegadaian, Dorong Hubungan Industrial Harmonis

Minggu 19 Juli 2026 21:13 WIB
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Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor (tengah) didampingi Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Pegadaian Mufri Yandi (kanan)  dan Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan memberikan keterangan pers usai menghadiri pertemuan akbar SP Pegadaian di kawasan Kukusan, Depok, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026). Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 karyawan dan pensiunan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara serikat pekerja dan manajemen dalam mendukung visi perusahaan "Mengemaskan Indonesia".
 
Dalam kesempatan tersebut, Mufri Yandi menegaskan komitmen sekitar 14 ribu anggota SP Pegadaian di seluruh Indonesia untuk mendukung program literasi keuangan dan pengembangan ekosistem emas nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan hubungan industrial Pancasila sebagai landasan membangun kemitraan yang harmonis antara serikat pekerja dan manajemen demi mendukung percepatan pencapaian visi perusahaan.
 
Selain kegiatan silaturahmi dan memancing bersama, SP Pegadaian juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar serta menyerahkan bantuan kepada sejumlah pengurus masjid dan mushala di wilayah Kukusan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan pentingnya menjaga sinergi dan hubungan industrial yang harmonis antara manajemen BUMN dan serikat pekerja sebagai modal utama dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan kesejahteraan pekerja.
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