Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 6
Perbesar
img-1
Barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2026). Barang bukti diangkut menggunakan kendaraan taktis dengan pengawalan ketat anggota Brimob.
Foto 2 / 6
Perbesar
img-2
Barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2026). Barang bukti diangkut menggunakan kendaraan taktis dengan pengawalan ketat anggota Brimob.
Foto 3 / 6
Perbesar
img-3
Barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2026). Barang bukti diangkut menggunakan kendaraan taktis dengan pengawalan ketat anggota Brimob.
Foto 4 / 6
Perbesar
img-4
Barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2026). Barang bukti diangkut menggunakan kendaraan taktis dengan pengawalan ketat anggota Brimob.
Foto 5 / 6
Perbesar
img-5
Barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2026). Barang bukti diangkut menggunakan kendaraan taktis dengan pengawalan ketat anggota Brimob.
Foto 6 / 6
Perbesar
img-6
Barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2026). Barang bukti diangkut menggunakan kendaraan taktis dengan pengawalan ketat anggota Brimob.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Koper Berisi Emas Batangan Tiba di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Kamis 09 Juli 2026 17:05 WIB
A
A
A

JAKARTA - Barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2026). Barang bukti diangkut menggunakan kendaraan taktis dengan pengawalan ketat anggota Brimob.

 
Saat proses penurunan, terlihat sebuah koper bertuliskan “25 batang emas 1 kg” yang harus diangkat beberapa petugas karena beratnya. Polisi juga membawa koper berisi uang tunai dalam berbagai mata uang asing serta menggiring seorang pria yang diamankan ke dalam gedung.
 
Barang bukti tersebut merupakan hasil penggeledahan terkait penyidikan dugaan TPPU yang berkaitan dengan sejumlah perkara korupsi, termasuk kasus PLN, Asabri, Krakatau Steel, dan suap batu bara. Dari rumah di Sentul, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan dan uang tunai dalam mata uang asing yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Polisi Sita Uang Hampir Rp60 Miliar dari Penggeledahan Kafe di Cipete
Raker Komisi I DPR Bahas Anggaran Kemhan dan TNI 2027
DPR Setujui RUU Polri Disahkan Menjadi Undang-Undang
MK Gelar Sidang Lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang TNI
Komisi III DPR dan Pemerintah Bentuk Panja Bahas RUU Polri
Presiden Prabowo Hadiri Serah Terima Alutsista Baru TNI di Lanud Halim
Potret Prajurit TNI Ajak Anak-Anak Bermain Permainan Tradisional
Ketika Prajurit TNI Terlibat Pelayanan Kesehatan di Posyandu