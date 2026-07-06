Foto 1 / 5
Perbesar
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Executive Director of Tokopedia and TikTok E-Commerce Indonesia Stephanie Susilo berisp menyampaikan keterangan pers usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
DPR memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia yang tengah melakukan penataan internal perusahaan.
Foto 3 / 5
Perbesar
DPR memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia yang tengah melakukan penataan internal perusahaan.
Foto 4 / 5
Perbesar
DPR memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia yang tengah melakukan penataan internal perusahaan.
Foto 5 / 5
Perbesar
DPR memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia yang tengah melakukan penataan internal perusahaan.
Advertisement
Konferensi Pers Pimpinan DPR dan Kemenaker Terkait Penataan Internal TikTok-Tokopedia
Senin 06 Juli 2026 21:34 WIB
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Executive Director of Tokopedia and TikTok E-Commerce Indonesia Stephanie Susilo berisp menyampaikan keterangan pers usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). DPR memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia yang tengah melakukan penataan internal perusahaan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya