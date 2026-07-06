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Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Executive Director of Tokopedia and TikTok E-Commerce Indonesia Stephanie Susilo berisp menyampaikan keterangan pers usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
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DPR memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia yang tengah melakukan penataan internal perusahaan.
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DPR memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia yang tengah melakukan penataan internal perusahaan.
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DPR memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia yang tengah melakukan penataan internal perusahaan.
Foto 5 / 5
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DPR memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia yang tengah melakukan penataan internal perusahaan.
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Konferensi Pers Pimpinan DPR dan Kemenaker Terkait Penataan Internal TikTok-Tokopedia

Senin 06 Juli 2026 21:34 WIB
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Executive Director of Tokopedia and TikTok E-Commerce Indonesia Stephanie Susilo berisp menyampaikan keterangan pers usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). DPR memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia yang tengah melakukan penataan internal perusahaan. 

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