Foto 1 / 4
Perbesar
Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Advertisement
Dito Ariotedjo Jalani Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Kuota Haji
Selasa 30 Juni 2026 22:48 WIB
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya