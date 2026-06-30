Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Dito Ariotedjo Jalani Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Kuota Haji

Selasa 30 Juni 2026 22:48 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Dito Ariotedjo Jalani Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Kuota Haji
Sinergi KPK dan BNN dalam Raker Komisi III DPR Bahas Program 2027
Kenakan Rompi Tahanan, Bupati Muara Enim Edison Resmi Ditahan KPK
Penyidik KPK Geledah Kediaman Silmy Karim Terkait Pengembangan Perkara
Ahmad Sahroni Bongkar Modus Penipuan Pegawai KPK Gadungan
Kasus Kuota Haji Rp622 Miliar, KPK Periksa Yaqut Cholil Qoumas
Dedy Kurniawan Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK
Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK sebagai Tersangka Kasus Kuota Haji 2024