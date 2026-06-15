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Pemimpin Redaksi Okezone Masirom menyerahkan piala kepada Tim SMK Nusantara usai menjadi usai menjadi juara Okezone National Championship 2026 seri Jabodetabek di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (15/6/2026).
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SMK Nusantara Jakarta berhasil menjadi juara Okezone National Championship (ONC) 2026 seri Jabodetabek setelah mengalahkan SMKN 3 Bekasi melalui adu penalti dengan skor 4-2, usai bermain imbang tanpa gol (0-0) pada laga final di Gelanggang Olahraga Universitas Negeri Jakarta (GOR UNJ).
Foto 3 / 7
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SMK Nusantara Jakarta berhasil menjadi juara Okezone National Championship (ONC) 2026 seri Jabodetabek setelah mengalahkan SMKN 3 Bekasi melalui adu penalti dengan skor 4-2, usai bermain imbang tanpa gol (0-0) pada laga final di Gelanggang Olahraga Universitas Negeri Jakarta (GOR UNJ).
Foto 4 / 7
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SMK Nusantara Jakarta berhasil menjadi juara Okezone National Championship (ONC) 2026 seri Jabodetabek setelah mengalahkan SMKN 3 Bekasi melalui adu penalti dengan skor 4-2, usai bermain imbang tanpa gol (0-0) pada laga final di Gelanggang Olahraga Universitas Negeri Jakarta (GOR UNJ).
Foto 5 / 7
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SMK Nusantara Jakarta berhasil menjadi juara Okezone National Championship (ONC) 2026 seri Jabodetabek setelah mengalahkan SMKN 3 Bekasi melalui adu penalti dengan skor 4-2, usai bermain imbang tanpa gol (0-0) pada laga final di Gelanggang Olahraga Universitas Negeri Jakarta (GOR UNJ).
Foto 6 / 7
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SMK Nusantara Jakarta berhasil menjadi juara Okezone National Championship (ONC) 2026 seri Jabodetabek setelah mengalahkan SMKN 3 Bekasi melalui adu penalti dengan skor 4-2, usai bermain imbang tanpa gol (0-0) pada laga final di Gelanggang Olahraga Universitas Negeri Jakarta (GOR UNJ).
Foto 7 / 7
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SMK Nusantara Jakarta berhasil menjadi juara Okezone National Championship (ONC) 2026 seri Jabodetabek setelah mengalahkan SMKN 3 Bekasi melalui adu penalti dengan skor 4-2, usai bermain imbang tanpa gol (0-0) pada laga final di Gelanggang Olahraga Universitas Negeri Jakarta (GOR UNJ).
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SMK Nusantara Jakarta Juara Okezone National Championship 2026

Senin 15 Juni 2026 22:29 WIB
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JAKARTA - Pemimpin Redaksi Okezone Masirom menyerahkan piala kepada Tim SMK Nusantara usai menjadi usai menjadi juara Okezone National Championship 2026 seri Jabodetabek di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (15/6/2026).

 
SMK Nusantara Jakarta berhasil menjadi juara Okezone National Championship (ONC) 2026 seri Jabodetabek setelah mengalahkan SMKN 3 Bekasi melalui adu penalti dengan skor 4-2, usai bermain imbang tanpa gol (0-0) pada laga final di Gelanggang Olahraga Universitas Negeri Jakarta (GOR UNJ).
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