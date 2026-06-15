JAKARTA - Pemimpin Redaksi Okezone Masirom menyerahkan piala kepada Tim SMK Nusantara usai menjadi usai menjadi juara Okezone National Championship 2026 seri Jabodetabek di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (15/6/2026).

SMK Nusantara Jakarta berhasil menjadi juara Okezone National Championship (ONC) 2026 seri Jabodetabek setelah mengalahkan SMKN 3 Bekasi melalui adu penalti dengan skor 4-2, usai bermain imbang tanpa gol (0-0) pada laga final di Gelanggang Olahraga Universitas Negeri Jakarta (GOR UNJ).