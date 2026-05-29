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Ketua Majelis Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo hadir bersama warga dalam rangkaian kegiatan kurban.
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Partai Perindo menggelar perayaan Iduladha 1447 Hijriah bersama warga di RT 5/RW 7, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Partai Perindo.
Foto 3 / 8
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Ketua Majelis Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo hadir bersama warga dalam rangkaian kegiatan kurban.
Foto 4 / 8
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Partai Perindo menggelar perayaan Iduladha 1447 Hijriah bersama warga di RT 5/RW 7, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Partai Perindo.
Foto 5 / 8
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Ketua Majelis Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo hadir bersama warga dalam rangkaian kegiatan kurban.
Foto 6 / 8
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Partai Perindo menggelar perayaan Iduladha 1447 Hijriah bersama warga di RT 5/RW 7, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Partai Perindo.
Foto 7 / 8
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Ketua Majelis Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo hadir bersama warga dalam rangkaian kegiatan kurban.
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Ketua Majelis Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo hadir bersama warga dalam rangkaian kegiatan kurban.
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Rayakan Iduladha Bersama Warga Paseban, Hary dan Angela Tanoesoedibjo Serahkan Kurban dan Makan Bersama

Jum'at 29 Mei 2026 18:29 WIB
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JAKARTA - Ketua Majelis Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo hadir bersama warga dalam rangkaian kegiatan kurban.

 
Partai Perindo menggelar perayaan Iduladha 1447 Hijriah bersama warga di RT 5/RW 7, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Partai Perindo.
 
Ketua Majelis Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo hadir langsung dalam perayaan bersama warga. Selain itu, sejumlah pengurus DPP Partai Perindo juga turut hadir.
 
Dalam kegiatan tersebut, Hary dan Angela meninjau langsung proses penyembelihan hewan kurban hingga pembagian daging kepada warga. Keduanya juga menyapa masyarakat di lokasi layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan dalam acara itu.
 
Suasana kebersamaan terlihat saat Hary dan Angela membaur dengan warga untuk makan bersama hingga berswafoto.
 
Angela mengatakan kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, perayaan Iduladha menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong bersama masyarakat.
 
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wakil Ketua Umum Manik Marganamahendra, Tama Satria Langkun, Angkie Yudistia, serta Andi Yuslim Patawari.
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