Ketua KY Temui Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Penanganan Kasus Hakim Depok
Kamis 19 Februari 2026 23:54 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan (kanan) didampingi Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Andi Muhammad Asrun (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim dalam kasus tersebut.
