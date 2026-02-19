Advertisement
Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan (kanan) didampingi Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Andi Muhammad Asrun (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan (kanan) didampingi Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Andi Muhammad Asrun (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim dalam kasus tersebut.
Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim dalam kasus tersebut.
Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim dalam kasus tersebut.
HOME MULTIMEDIA Foto

Ketua KY Temui Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Penanganan Kasus Hakim Depok

Kamis 19 Februari 2026 23:54 WIB
A

JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan (kanan) didampingi Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Andi Muhammad Asrun (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim dalam kasus tersebut.

Kpk Komisi Yudisial
