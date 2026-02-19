JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan (kanan) didampingi Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Andi Muhammad Asrun (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim dalam kasus tersebut.