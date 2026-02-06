Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 7
Perbesar
img-1
Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menghadiri pengukuhan pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Kamis (5/2/2026).
Foto 2 / 7
Perbesar
img-2
Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menghadiri pengukuhan pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Kamis (5/2/2026).
Foto 3 / 7
Perbesar
img-3
Angela Tanoesoedibjo meyakini DPW Partai Perindo Sulsel bisa semakin besar di bawah kepemimpinan Abdul Hayat Gani. Penilaian itu didasari atas rekam jejak Hayat yang dinilai mumpuni.
Foto 4 / 7
Perbesar
img-4
Angela Tanoesoedibjo meyakini DPW Partai Perindo Sulsel bisa semakin besar di bawah kepemimpinan Abdul Hayat Gani. Penilaian itu didasari atas rekam jejak Hayat yang dinilai mumpuni.
Foto 5 / 7
Perbesar
img-5
Angela Tanoesoedibjo meyakini DPW Partai Perindo Sulsel bisa semakin besar di bawah kepemimpinan Abdul Hayat Gani. Penilaian itu didasari atas rekam jejak Hayat yang dinilai mumpuni.
Foto 6 / 7
Perbesar
img-6
Angela Tanoesoedibjo meyakini DPW Partai Perindo Sulsel bisa semakin besar di bawah kepemimpinan Abdul Hayat Gani. Penilaian itu didasari atas rekam jejak Hayat yang dinilai mumpuni.
Foto 7 / 7
Perbesar
img-7
Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menghadiri pengukuhan pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Kamis (5/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Kukuhkan Pengurus DPW Perindo Sulsel, Angela Optimistis di Bawah Abdul Hayat Gani

Jum'at 06 Februari 2026 11:26 WIB
A
A
A
Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menghadiri pengukuhan pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Kamis (5/2/2026).
 
Angela Tanoesoedibjo meyakini DPW Partai Perindo Sulsel bisa semakin besar di bawah kepemimpinan Abdul Hayat Gani. Penilaian itu didasari atas rekam jejak Hayat yang dinilai mumpuni.
 
(Foto: M Faisyal)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya