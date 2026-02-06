Foto 1 / 7
Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menghadiri pengukuhan pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Kamis (5/2/2026).
Angela Tanoesoedibjo meyakini DPW Partai Perindo Sulsel bisa semakin besar di bawah kepemimpinan Abdul Hayat Gani. Penilaian itu didasari atas rekam jejak Hayat yang dinilai mumpuni.
Kukuhkan Pengurus DPW Perindo Sulsel, Angela Optimistis di Bawah Abdul Hayat Gani
Jum'at 06 Februari 2026 11:26 WIB
Angela Tanoesoedibjo meyakini DPW Partai Perindo Sulsel bisa semakin besar di bawah kepemimpinan Abdul Hayat Gani. Penilaian itu didasari atas rekam jejak Hayat yang dinilai mumpuni.
(Foto: M Faisyal)
