Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menghadiri pengukuhan pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Kamis (5/2/2026).

Angela Tanoesoedibjo meyakini DPW Partai Perindo Sulsel bisa semakin besar di bawah kepemimpinan Abdul Hayat Gani. Penilaian itu didasari atas rekam jejak Hayat yang dinilai mumpuni.

(Foto: M Faisyal)