Polisi menghalau pengunjuk rasa saat simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) di depan Polres Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Selasa (13/8/2024). Simulasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpotensi terjadi selama rangkaian pelaksanaan Pilkada 2024 pada 27 November 2024. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/tom.