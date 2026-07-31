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Pengunjung memilih produk kecantikan saat acara GloUtopia Hyper Brand Day di Main Atrium Senayan City, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
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Beauty Influencer & Content Creator Abel Cantika, Director of Digital & Social Commerce Unilever Indonesia Samuel Pandhega, serta Head of Strategic Brand Partnerships Shopee Indonesia Julian Kamil hadir sebagai pembicara dalam sesi talk show pada event GloUtopia: Unilever Indonesia X Shopee ?Hyper Brand Day? di Main Atrium Senayan City, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
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Melalui kolaborasi ini, Unilever Indonesia dan Shopee menghadirkan berbagai peluncuran produk eksklusif, promo menarik, serta pengalaman belanja yang semakin inovatif dan relevan bagi konsumen di tengah pesatnya perkembangan ekosistem digital Indonesia.
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Melalui kolaborasi ini, Unilever Indonesia dan Shopee menghadirkan berbagai peluncuran produk eksklusif, promo menarik, serta pengalaman belanja yang semakin inovatif dan relevan bagi konsumen di tengah pesatnya perkembangan ekosistem digital Indonesia.
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Melalui kolaborasi ini, Unilever Indonesia dan Shopee menghadirkan berbagai peluncuran produk eksklusif, promo menarik, serta pengalaman belanja yang semakin inovatif dan relevan bagi konsumen di tengah pesatnya perkembangan ekosistem digital Indonesia.
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Berbagi Insight dan Pengalaman Seru di GloUtopia Hyper Brand Day

Jum'at 31 Juli 2026 22:10 WIB
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JAKARTA Pengunjung memilih produk kecantikan saat acara GloUtopia Hyper Brand Day di Main Atrium Senayan City, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Selain menjadi narasumber, Abel Cantika turut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dalam GloUtopia: Unilever Indonesia X Shopee Biggest Creator Festival, yang menghadirkan sederet KOL dan influencer untuk merasakan pengalaman berbelanja yang lebih imersif.

 

Event ini menjadi bagian dari kolaborasi strategis Unilever Indonesia dan Shopee melalui kampanye “Hyper Brand Day” yang berlangsung pada 31 Juli–4 Agustus 2026. Untuk pertama kalinya, kedua perusahaan menghadirkan GloUtopia: Unilever Indonesia X Shopee Biggest Creator Festival di Main Atrium Senayan City pada 31 Juli–2 Agustus 2026.

 

Melalui kolaborasi ini, Unilever Indonesia dan Shopee menghadirkan berbagai peluncuran produk eksklusif, promo menarik, serta pengalaman belanja yang semakin inovatif dan relevan bagi konsumen di tengah pesatnya perkembangan ekosistem digital Indonesia.

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Topik Artikel :
Belanja Imersif Kecantikan
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