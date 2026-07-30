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CEO IDX Channel Syafril Nasution mengatakan ajang ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong semakin banyak perusahaan memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan, transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, dan inovasi.
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IDX Channel kembali menggelar IDX Channel Anugerah ESG 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
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IDX Channel kembali menggelar IDX Channel Anugerah ESG 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
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IDX Channel kembali menggelar IDX Channel Anugerah ESG 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
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IDX Channel Anugerah ESG 2026 Apresiasi Perusahaan Berkomitmen pada Keberlanjutan

Kamis 30 Juli 2026 17:10 WIB
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JAKARTAIDX Channel kembali menggelar IDX Channel Anugerah ESG 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (29/7/2026). Mengusung tema “Beyond Compliance: Leveraging ESG to Create Long-Term Corporate Value”, ajang ini menjadi puncak rangkaian kegiatan yang mendorong penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di dunia usaha.

 

Penghargaan diberikan kepada 30 perusahaan dari 11 sektor usaha yang dinilai konsisten menerapkan praktik keberlanjutan. Proses penilaian didasarkan pada lima aspek, yakni strategi dan kebijakan, komitmen kepemimpinan, kinerja ESG, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pelaporan ESG.

 

Penganugerahan terbagi dalam tiga kelompok, yaitu kategori utama yang diberikan kepada 16 perusahaan, kategori khusus bagi 13 perusahaan, serta satu penghargaan untuk kategori perorangan.

 

CEO IDX Channel Syafril Nasution mengatakan ajang ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong semakin banyak perusahaan memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan, transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, dan inovasi.

 

Anugerah ESG 2026 merupakan penutup dari rangkaian program ESG yang sebelumnya diawali dengan ESG Workshop pada 22 Juli 2026 bertema Unlocking Corporate Value Through ESG Excellence and Sustainability Reporting. Kegiatan kemudian dilanjutkan melalui ESG Conference pada 23 Juli 2026 yang membahas strategi penciptaan nilai perusahaan melalui ESG serta peran ESG sebagai keunggulan kompetitif di era ekonomi baru.

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IDX Channel Anugerah ESG 2026 Apresiasi Perusahaan Berkomitmen pada Keberlanjutan
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