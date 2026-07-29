JAKARTA - FYN Group melalui Lenka Beauty dan Food For Skin sukses menggelar Beauty Class bertajuk Thailand Make Up Look: The Art of Effortless Beauty. Mengusung pesan Beauty isn't about wearing more. It's about wearing what's right for you, acara ini mengajak perempuan memahami bahwa kecantikan bukan ditentukan oleh banyaknya produk yang digunakan, melainkan dari kemampuan mengenali karakter kulit, undertone, dan keunikan diri.

Acara dibuka oleh Ferita Lie, Founder FYN Group, yang menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk makeup dan skincare yang relevan dengan kebutuhan perempuan Indonesia, khususnya di iklim tropis. Berlandaskan prinsip Beauty for Everyone, FYN Group percaya bahwa kecantikan lahir dari perpaduan rasa percaya diri, kesehatan kulit, dan penampilan yang terawat.

Kecantikan sejati wanita Indonesia berakar dari rasa percaya diri, baik dari dalam maupun penampilan. Pengalaman saya selama 25 tahun menunjukkan bahwa penampilan yang rapi dan terawat memberikan kesan pertama yang positif, ujar Ferita Lie.

Beauty Class menghadirkan dua narasumber. Agnes Oryza, Colour Analysis Expert, membahas pentingnya mengenali undertone kulit sebagai dasar memilih warna makeup, pakaian, dan aksesori yang paling sesuai. Menurutnya, colour analysis membantu seseorang tampil lebih segar dan percaya diri tanpa harus mengikuti tren.

Sementara itu, Tashyafran, Thailand Make Up Specialist, membagikan teknik menciptakan tampilan makeup khas Thailand, mulai dari persiapan kulit, complexion, contouring, riasan mata, hingga finishing touch. Gaya makeup Thailand dipilih karena menawarkan keseimbangan antara hasil yang natural dan berdimensi, dengan tampilan kulit sehat, glowing, serta daya tahan yang cocok untuk iklim tropis Asia Tenggara.

Melalui Beauty Class ini, FYN Group ingin memberikan pengalaman yang lebih dari sekadar belajar makeup. Peserta diajak memahami pentingnya mengenali karakter kulit, memilih skincare dan makeup yang tepat, serta menguasai teknik rias yang mampu menonjolkan keunikan wajah tanpa menghilangkan identitas diri.

Sejalan dengan tema The Art of Effortless Beauty, FYN Group berharap dapat terus mendampingi perempuan Indonesia dalam menemukan kecantikan yang sehat, natural, dan autentik melalui pilihan produk serta teknik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.