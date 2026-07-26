JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah keluar dari ruangan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (24/7/2026) malam.

Kejagung menahan Febrie Adriansyah, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, saat ditampilkan usai penetapan tersangka, Febrie terlihat tidak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda (pink) milik Kejagung.