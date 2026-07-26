JAKARTA -Tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, dikawal masuk menuju tahanan, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2026) malam. Febrie yang ditetap sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam tiga kasus yakni batu bara, ASABRI dan Krakatau Steel sementara Kejaksaam Agung kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar, dititipkan penahanannya di KPK untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) karena Febrie merupakan mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung.