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Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah), didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri), dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (kanan) menggelar sidang pengucapan sejumlah putusan untuk pengujian undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (16/07/2026).
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Dalam pengujian Undang-Undang Minerba nomor 160/PUU-XXIII/2025, MK memutuskan untuk memperketat skema izin tambang bagi ormas agama hingga perguruan tinggi.
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Dalam pengujian Undang-Undang Minerba nomor 160/PUU-XXIII/2025, MK memutuskan untuk memperketat skema izin tambang bagi ormas agama hingga perguruan tinggi.
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Dalam pengujian Undang-Undang Minerba nomor 160/PUU-XXIII/2025, MK memutuskan untuk memperketat skema izin tambang bagi ormas agama hingga perguruan tinggi.
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Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah), didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri), dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (kanan) menggelar sidang pengucapan sejumlah putusan untuk pengujian undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (16/07/2026).
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MK Putuskan Perketat Pemberian Izin Tambang untuk Ormas dan Kampus

Kamis 16 Juli 2026 22:02 WIB
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JAKARTA - Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah), didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri), dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (kanan) menggelar sidang pengucapan sejumlah putusan untuk pengujian undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (16/07/2026).

 
Dalam pengujian Undang-Undang Minerba nomor 160/PUU-XXIII/2025, MK memutuskan untuk memperketat skema izin tambang bagi ormas agama hingga perguruan tinggi.
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MK Putuskan Perketat Pemberian Izin Tambang untuk Ormas dan Kampus