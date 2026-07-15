JAKARTA - President Director & CEO Sequis Life Ted Margono, memberikan paparan saat meluncurkan Sequis CareIn di Bandung, Jawa Barat, Senin (13/7/2026). PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) meluncurkan Sequis CareIn, produk asuransi kesehatan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan perlindungan kesehatan yang semakin komprehensif. Sequis CareIn hadir dengan konsep "One Care, All In" yang memberikan manfaat komprehensif mulai dari diagnosis, perawatan, hingga pemulihan.