JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Dalam kesempatan itu, Febrie membantah isu yang menyebut dirinya mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus.

Febrie menegaskan hingga kini dirinya masih menjalankan tugas dan menerima arahan untuk mempercepat penyelesaian pemberkasan perkara, khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Ia juga menegaskan Jampidsus tetap fokus menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi serta mendukung program prioritas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.