JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Hary Tanoesoedibjo melakukan pukulan bola sebagai tanda dibukanya turnamen Indonesia International Open (IIO) 2026 di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Turnamen biliar kelas dunia yang berlangsung pada 1 - 4 Juli 2026 tersebut diikuti 128 atlet dari 21 negara, termasuk pebiliar internasional seperti Jose Alberto (Spanyol), Jeff De Luna (Filipina), dan Mickey Krause (Denmark), serta sejumlah atlet nasional. Para peserta memperebutkan total hadiah sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp1,7 miliar.

Hary Tanoesoedibjo menyatakan penyelenggaraan IIO 2026 merupakan wujud komitmen PB POBSI untuk memajukan olahraga biliar di Indonesia, meningkatkan daya saing atlet nasional, serta mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Ia berharap turnamen yang telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan ini dapat mendorong biliar menjadi olahraga sekaligus profesi yang menjanjikan.