Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Hary Tanoesoedibjo melakukan pukulan bola sebagai tanda dibukanya turnamen Indonesia International Open (IIO) 2026 di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Hary Tanoesoedibjo menyatakan penyelenggaraan IIO 2026 merupakan wujud komitmen PB POBSI untuk memajukan olahraga biliar di Indonesia, meningkatkan daya saing atlet nasional, serta mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Turnamen biliar kelas dunia yang berlangsung pada 1 - 4 Juli 2026 tersebut diikuti 128 atlet dari 21 negara, termasuk pebiliar internasional seperti Jose Alberto (Spanyol), Jeff De Luna (Filipina), dan Mickey Krause (Denmark), serta sejumlah atlet nasional.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Turnamen biliar kelas dunia yang berlangsung pada 1 - 4 Juli 2026 tersebut diikuti 128 atlet dari 21 negara, termasuk pebiliar internasional seperti Jose Alberto (Spanyol), Jeff De Luna (Filipina), dan Mickey Krause (Denmark), serta sejumlah atlet nasional.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Hary Tanoesoedibjo menyatakan penyelenggaraan IIO 2026 merupakan wujud komitmen PB POBSI untuk memajukan olahraga biliar di Indonesia, meningkatkan daya saing atlet nasional, serta mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Indonesia International Open 2026 Jadi Ajang Pembinaan dan Prestasi Biliar Dunia

Rabu 01 Juli 2026 22:07 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Hary Tanoesoedibjo melakukan pukulan bola sebagai tanda dibukanya turnamen Indonesia International Open (IIO) 2026 di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

 
Turnamen biliar kelas dunia yang berlangsung pada 1 - 4 Juli 2026 tersebut diikuti 128 atlet dari 21 negara, termasuk pebiliar internasional seperti Jose Alberto (Spanyol), Jeff De Luna (Filipina), dan Mickey Krause (Denmark), serta sejumlah atlet nasional. Para peserta memperebutkan total hadiah sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp1,7 miliar.
 
Hary Tanoesoedibjo menyatakan penyelenggaraan IIO 2026 merupakan wujud komitmen PB POBSI untuk memajukan olahraga biliar di Indonesia, meningkatkan daya saing atlet nasional, serta mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Ia berharap turnamen yang telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan ini dapat mendorong biliar menjadi olahraga sekaligus profesi yang menjanjikan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Indonesia International Open 2026 Jadi Ajang Pembinaan dan Prestasi Biliar Dunia
Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas
Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Sambut Florian Kholer, di Pro Billiard Center
Atlet Biliar Indonesia Sabet Gelar di Turnamen Kelas Dunia, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Ikut Bangga
Hary Tanoesoedibjo Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum PB POBSI Periode 2023-2027
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Rakor PB POBSI untuk Kualifikasi PON
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo dan Menpora Dito Ariotedjo Beri Wejangan kepada Atlet Biliar Indonesia