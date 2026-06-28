JAKARTA - Director & Chief Agency Officer Sequis Life, Edisjah, menyampaikan sambutan kepada para tenaga pemasar pada peresmian Kantor Pemasaran Sequis Life yang berlokasi di Revo Town Square, Bekasi, Minggu (28/06/2026). Dalam sambutannya, Edisjah mendorong para tenaga pemasar untuk memanfaatkan kantor pemasaran baru sebagai sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sehingga semakin banyak masyarakat memahami pentingnya perlindungan asuransi sekaligus sarana membuka peluang berkarir sebagai tenaga pemasar Sequis Life.