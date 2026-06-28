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Director & Chief Agency Officer Sequis Life, Edisjah, menyampaikan sambutan kepada para tenaga pemasar pada peresmian Kantor Pemasaran Sequis Life yang berlokasi di Revo Town Square, Bekasi, Minggu (28/06/2026).
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Director & Chief Agency Officer Sequis Life, Edisjah (kedua dari kiri), melakukan prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka peresmian Kantor Pemasaran Sequis Life yang berlokasi di Revo Town Square, Bekasi, Minggu . Momen ini menjadi simbol komitmen Sequis Life untuk terus memperluas akses layanan dan menghadirkan perlindungan yang lebih dekat bagi masyarakat.
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Relokasi kantor ke lokasi yang lebih strategis merupakan bagian dari komitmen Sequis Life untuk memperluas akses layanan, meningkatkan literasi asuransi, serta mendukung produktivitas tenaga pemasar dalam memberikan solusi perlindungan jiwa dan kesehatan bagi masyarakat.
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Ekspansi Layanan, Sequis Life Relokasi Kantor Pemasaran ke Bekasi Selatan

Minggu 28 Juni 2026 23:57 WIB
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JAKARTA - Director & Chief Agency Officer Sequis Life, Edisjah, menyampaikan sambutan kepada para tenaga pemasar pada peresmian Kantor Pemasaran Sequis Life yang berlokasi di Revo Town Square, Bekasi, Minggu (28/06/2026). Dalam sambutannya, Edisjah mendorong para tenaga pemasar untuk memanfaatkan kantor pemasaran baru sebagai sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sehingga semakin banyak masyarakat memahami pentingnya perlindungan asuransi sekaligus sarana membuka peluang berkarir sebagai tenaga pemasar Sequis Life.

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Topik Artikel :
Sequis Life Kantor
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