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Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia diberikan berdasarkan survei internal karyawan yang menilai aspek keterlibatan organisasi, pengalaman individu, serta kolaborasi di lingkungan kerja.
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Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia diberikan berdasarkan survei internal karyawan yang menilai aspek keterlibatan organisasi, pengalaman individu, serta kolaborasi di lingkungan kerja.
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Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia diberikan berdasarkan survei internal karyawan yang menilai aspek keterlibatan organisasi, pengalaman individu, serta kolaborasi di lingkungan kerja.
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Konsistensi Lingkungan Kerja, BCA Sabet Tiga Penghargaan SDM

Jum'at 26 Juni 2026 21:35 WIB
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JAKARTA - EVP of Human Capital Management BCA Alrianto Djunaidi (kedua dari kiri) beserta jajaran manajemen dan tim BCA menerima penghargaan dari LinkedIn pada acara LinkedIn Talent Awards 2025 untuk kategori Best Employer Branding bagi perusahaan berskala besar di Jakarta. Penghargaan ini didasarkan pada penilaian ketat terhadap keberhasilan perusahaan dalam membangun citra yang kuat dan menarik talenta terbaik.  

 
Bank Central Asia Tbk (BCA) meraih tiga penghargaan di bidang ketenagakerjaan, termasuk predikat HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 yang berhasil dipertahankan selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, perseroan juga memperoleh HR Asia Tech Empowerment Award 2026 dan LinkedIn Talent Awards 2025 kategori Best Employer Branding untuk perusahaan berskala besar.
 
Direktur BCA, Lianawaty Suwono, mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan mendukung pengembangan karyawan.
 
Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia diberikan berdasarkan survei internal karyawan yang menilai aspek keterlibatan organisasi, pengalaman individu, serta kolaborasi di lingkungan kerja. Sementara itu, HR Asia Tech Empowerment Award diberikan atas pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan transformasi sumber daya manusia. Adapun penghargaan LinkedIn Talent Awards diraih berkat strategi employer branding yang dinilai efektif dalam menarik dan mengembangkan talenta.
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Topik Artikel :
Bca Lingkungkan Kerja
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