JAKARTA - Ondel-ondel betawi menyambut para penumpang LRT Jakarta di Stasiun Velodrome, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dalam rangka memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta, suasana di sejumlah stasiun LRT Jakarta tampil semarak dengan dekorasi bernuansa Betawi serta penampilan ondel-ondel yang menyambut para penumpang. Perayaan juga dimeriahkan melalui aktivitas Wara-Wiri “Move and Play”, di mana masyarakat dapat mengikuti Stamp Hunt dengan mengumpulkan stempel edisi khusus di berbagai stasiun LRT Jakarta untuk ditukarkan dengan merchandise eksklusif.

Tak hanya itu, LRT Jakarta juga menghadirkan tarif spesial sebesar Rp1 bagi seluruh pengguna pada 22, 27, dan 28 Juni 2026 sebagai bagian dari perayaan hari jadi Kota Jakarta ke-499.