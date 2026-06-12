Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Selain menampilkan produk, showroom ini didukung tenaga konsultan, drafter, serta teknisi bersertifikasi yang siap memberikan layanan mulai dari perencanaan, instalasi hingga pemeliharaan.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Selain menampilkan produk, showroom ini didukung tenaga konsultan, drafter, serta teknisi bersertifikasi yang siap memberikan layanan mulai dari perencanaan, instalasi hingga pemeliharaan.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Selain menampilkan produk, showroom ini didukung tenaga konsultan, drafter, serta teknisi bersertifikasi yang siap memberikan layanan mulai dari perencanaan, instalasi hingga pemeliharaan.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Pembukaan Ruang Pamer Produk Tata Udara di Tangerang

Jum'at 12 Juni 2026 23:46 WIB
A
A
A
PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) bersama PT Alvamega Mitra Abadi meresmikan DAIKIN Proshop Showroom terbaru di The Icon Business Park, BSD, Tangerang. Showroom ini menjadi Proshop DAIKIN ke-43 di Indonesia dan ke-6 di wilayah Tangerang, sekaligus memperkuat ekspansi DAIKIN dalam menjangkau pasar premium di BSD dan Cisauk yang terus berkembang.
 
Presiden Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia, Shinji Miyata, mengatakan kehadiran showroom ini merupakan bagian dari upaya memperluas pemasaran AC Home Central, solusi tata udara premium yang mengutamakan performa, kenyamanan, dan estetika. Showroom juga diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh konsultasi serta layanan terkait kebutuhan tata udara untuk hunian modern maupun bangunan komersial.
 
Sebagai produk unggulan, AC Home Central DAIKIN menawarkan pengoperasian beberapa unit indoor dengan satu unit outdoor, didukung beragam desain indoor yang elegan dan menyatu dengan interior ruangan. Sistem ini juga dilengkapi pengaturan kelembapan udara dan filtrasi berlapis untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruang.
 
Owner PT Alvamega Mitra Abadi, Cahya Aji Kusuma, menjelaskan lokasi showroom dipilih karena berada di jalur strategis yang menghubungkan kawasan residensial premium BSD dan pusat pertumbuhan baru Cisauk. Dengan konsep modern minimalis, showroom menghadirkan berbagai simulasi aplikasi AC Home Central DAIKIN secara langsung untuk memberikan pengalaman nyata kepada pelanggan.
 
Selain menampilkan produk, showroom ini didukung tenaga konsultan, drafter, serta teknisi bersertifikasi yang siap memberikan layanan mulai dari perencanaan, instalasi hingga pemeliharaan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ruang Udara Ac
Foto Lainnya
Kasus Dugaan Pemerasan Pengusaha Muda oleh Oknum Pengacara Dilimpahkan ke Kejaksaan
AceKid Edukasi Pentingnya Membaca Label Nutrisi Susu Anak
FIFA Goes to McD Tawarkan Merchandise dan Coaching Clinic
Nadiem Makarim Bacakan Pleidoi atas Tuntutan 18 Tahun Penjara di Kasus Chromebook
Suasana Haru Pemakaman Ryamizard Ryacudu
Wagub DKI Buka Perayaan Waisak Illumination of Jakarta: Glow of Peace di Bundaran HI
Celyna Grace Bawakan Sumpah Mati, Resmi Jadi Juara Indonesian Idol Season 14
Celyna Grace Sabet Gelar Indonesian Idol Season 14