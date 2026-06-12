PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) bersama PT Alvamega Mitra Abadi meresmikan DAIKIN Proshop Showroom terbaru di The Icon Business Park, BSD, Tangerang. Showroom ini menjadi Proshop DAIKIN ke-43 di Indonesia dan ke-6 di wilayah Tangerang, sekaligus memperkuat ekspansi DAIKIN dalam menjangkau pasar premium di BSD dan Cisauk yang terus berkembang.

Presiden Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia, Shinji Miyata, mengatakan kehadiran showroom ini merupakan bagian dari upaya memperluas pemasaran AC Home Central, solusi tata udara premium yang mengutamakan performa, kenyamanan, dan estetika. Showroom juga diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh konsultasi serta layanan terkait kebutuhan tata udara untuk hunian modern maupun bangunan komersial.

Sebagai produk unggulan, AC Home Central DAIKIN menawarkan pengoperasian beberapa unit indoor dengan satu unit outdoor, didukung beragam desain indoor yang elegan dan menyatu dengan interior ruangan. Sistem ini juga dilengkapi pengaturan kelembapan udara dan filtrasi berlapis untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruang.

Owner PT Alvamega Mitra Abadi, Cahya Aji Kusuma, menjelaskan lokasi showroom dipilih karena berada di jalur strategis yang menghubungkan kawasan residensial premium BSD dan pusat pertumbuhan baru Cisauk. Dengan konsep modern minimalis, showroom menghadirkan berbagai simulasi aplikasi AC Home Central DAIKIN secara langsung untuk memberikan pengalaman nyata kepada pelanggan.

Selain menampilkan produk, showroom ini didukung tenaga konsultan, drafter, serta teknisi bersertifikasi yang siap memberikan layanan mulai dari perencanaan, instalasi hingga pemeliharaan.