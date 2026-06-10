Aktris dan penyanyi Tasya Kamila berinteraksi dengan peserta dalam acara Moms Community and Media Gathering di PT Nestle Indonesia, Karawang, Jawa Barat, Senin (8/6/2026).

Pemenuhan energi pada anak dinilai tidak hanya bergantung pada jumlah asupan, tetapi juga kualitas gizi yang dikonsumsi setiap hari. Anak membutuhkan energi yang seimbang dari berbagai zat gizi penting untuk mendukung aktivitas fisik, menjaga konsentrasi, serta menunjang proses tumbuh kembang agar dapat mencapai potensi terbaiknya.

Sejak 1974, Nestle MILO menyatakan terus menghadirkan berbagai produk bergizi bagi keluarga Indonesia sekaligus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan energi yang bernutrisi. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Komitmen tersebut kembali disampaikan dalam kegiatan MILO Tiga Keunggulan: Moms Community & Media Gathering yang digelar di Karawang pada 8 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Nestle MILO memperkenalkan Tiga Keunggulan yang mengandung susu sapi asli, vitamin B, malt, dan zat besi sebagai bagian dari upaya menghadirkan pilihan asupan energi bergizi bagi anak-anak Indonesia.