Foto 1 / 5
Perbesar
Pemenuhan energi pada anak dinilai tidak hanya bergantung pada jumlah asupan, tetapi juga kualitas gizi yang dikonsumsi setiap hari.
Foto 2 / 5
Perbesar
Marketing Manager Beverages & Confectionery Business Unit PT Nestle Indonesia Alaa Shaaban (kedua kiri), Ahli Gizi dan Pendiri Gizi Nusantara Esti Nurwanti, (kiri), dan Ibu Muda yang juga Aktris, dan Penyanyi Tasya Kamila (kedua kanan) saat sesi talkshow di PT Nestle Indonesia Pabrik Karawang, Senin (8/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Deputi Bidang Pengembangan Budaya Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dr. Sri Wahyuni (ketiga kiri), Widyaprada Pembina Tim Kerja Peserta Didik dan Penguatan Karakter, Direktorat SD, Kementerian, Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Minhajul Ngabidin kedua kanan), Asisten Daerah III Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Arief Bijaksana Maryugo (kanan), Ahli Gizi dan Pendiri Gizi Nusantara Esti Nurwanti (keempat kanan), Ibu Muda, Aktris, Penyanyi Tasya Kamila (ketiga kanan), Ankur Mittal Marketing Manager PT Nestle Indonesia (kedua kanan), dan Alaa Shaaban, Marketing Manager Beverages & Confectionery Business Unit PT Nestle Indonesia (keempat kiri), dan Karawang Factory Manager Budi Utomo (kiri) pada acara MILO Tiga Keunggulan: Moms Community & Media Gathering di PT Nestle Indonesia Pabrik Karawang pada 8 Juni 2026.
Foto 4 / 5
Perbesar
Pemenuhan energi pada anak dinilai tidak hanya bergantung pada jumlah asupan, tetapi juga kualitas gizi yang dikonsumsi setiap hari.
Foto 5 / 5
Perbesar
Aktris dan penyanyi Tasya Kamila berinteraksi dengan peserta dalam acara Moms Community and Media Gathering di PT Nestle Indonesia, Karawang, Jawa Barat, Senin (8/6/2026).
Advertisement
Pemenuhan Gizi Seimbang Jadi Fondasi Aktivitas dan Konsentrasi Anak
Rabu 10 Juni 2026 21:35 WIB
A
A
A
Aktris dan penyanyi Tasya Kamila berinteraksi dengan peserta dalam acara Moms Community and Media Gathering di PT Nestle Indonesia, Karawang, Jawa Barat, Senin (8/6/2026).
Pemenuhan energi pada anak dinilai tidak hanya bergantung pada jumlah asupan, tetapi juga kualitas gizi yang dikonsumsi setiap hari. Anak membutuhkan energi yang seimbang dari berbagai zat gizi penting untuk mendukung aktivitas fisik, menjaga konsentrasi, serta menunjang proses tumbuh kembang agar dapat mencapai potensi terbaiknya.
Sejak 1974, Nestle MILO menyatakan terus menghadirkan berbagai produk bergizi bagi keluarga Indonesia sekaligus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan energi yang bernutrisi. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Komitmen tersebut kembali disampaikan dalam kegiatan MILO Tiga Keunggulan: Moms Community & Media Gathering yang digelar di Karawang pada 8 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Nestle MILO memperkenalkan Tiga Keunggulan yang mengandung susu sapi asli, vitamin B, malt, dan zat besi sebagai bagian dari upaya menghadirkan pilihan asupan energi bergizi bagi anak-anak Indonesia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya