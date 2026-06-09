Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Jakarta dan Banten. Dalam pengungkapan kasus yang ditunjukkan kepada media di Jakarta, Selasa (9/6/2026), petugas menyita total 8.944.800 batang rokok ilegal yang diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Jakarta dan Banten. Dalam pengungkapan kasus yang ditunjukkan kepada media di Jakarta, Selasa (9/6/2026), petugas menyita total 8.944.800 batang rokok ilegal yang diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Jakarta dan Banten. Dalam pengungkapan kasus yang ditunjukkan kepada media di Jakarta, Selasa (9/6/2026), petugas menyita total 8.944.800 batang rokok ilegal yang diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Jakarta dan Banten. Dalam pengungkapan kasus yang ditunjukkan kepada media di Jakarta, Selasa (9/6/2026), petugas menyita total 8.944.800 batang rokok ilegal yang diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Jakarta dan Banten. Dalam pengungkapan kasus yang ditunjukkan kepada media di Jakarta, Selasa (9/6/2026), petugas menyita total 8.944.800 batang rokok ilegal yang diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Bea Cukai Sita 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi Kerugian Negara Rp8,66 Miliar

Selasa 09 Juni 2026 21:04 WIB
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Jakarta dan Banten. Dalam pengungkapan kasus yang ditunjukkan kepada media di Jakarta, Selasa (9/6/2026), petugas menyita total 8.944.800 batang rokok ilegal yang diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah.

 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, memperlihatkan barang bukti hasil penindakan tersebut. Dari operasi itu, negara diperkirakan berhasil menghindari potensi kehilangan penerimaan sebesar Rp8,66 miliar yang seharusnya diperoleh dari sektor cukai hasil tembakau.
 
Pengungkapan kasus bermula dari informasi mengenai pengiriman rokok ilegal ke sebuah gudang yang berada di Jalan Kampung Kemeranggen, Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh petugas melalui penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.
 
Dalam operasi lanjutan yang dilakukan tim gabungan Bea Cukai bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Minggu (7/6), petugas menemukan tambahan 944 ribu batang rokok ilegal merek SS dan 41 tanpa pita cukai yang disimpan di gudang tersebut.
 
Secara keseluruhan, hasil penindakan mencakup 8.944.800 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang mencapai Rp13,28 miliar. Penindakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Bea Cukai Sita 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi Kerugian Negara Rp8,66 Miliar
Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar
Penyelundupan Pakaian Bekas Rp1,51 Miliar Digagalkan Bea Cukai dan TNI AL
BNN dan Bea Cukai Sita 683,8 Kg Narkoba
Usai Datangi KPK, Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean Pulang Naik Ojol
Kejagung Tahan Kepala Kamwil Bea Cukai Riau Periode 2019-2021 Ronny Rosfyandi
Dirjen Bea Cukai Kunjungi Pergudangan DHL Atas Beberapa Kasus Viral Mengenai Bea Masuk
KPK Tahan Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto