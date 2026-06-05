Foto 1 / 4
Perbesar
Warga mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 245,01 poin atau 4,2% ke level 5.594,77. Pagi tadi IHSG sempat berdenyut positif, sebelum akhirnya turun semakin dalam meninggalkan level 5.600.
Foto 3 / 4
Perbesar
Warga mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
Warga mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Advertisement
IHSG Ditutup Turun 4,2 Persen
Jum'at 05 Juni 2026 20:44 WIB
A
A
A
JAKARTA - Warga mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (5/6/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 245,01 poin atau 4,2% ke level 5.594,77. Pagi tadi IHSG sempat berdenyut positif, sebelum akhirnya turun semakin dalam meninggalkan level 5.600.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya