JAKARTA - Warga mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (5/6/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 245,01 poin atau 4,2% ke level 5.594,77. Pagi tadi IHSG sempat berdenyut positif, sebelum akhirnya turun semakin dalam meninggalkan level 5.600.