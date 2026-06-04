JAKARTA - Inflasi medis yang terus meningkat menyebabkan biaya layanan kesehatan di Indonesia naik lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kesiapan perlindungan kesehatan dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Berdasarkan data Allianz Indonesia periode 2020–2025, rata-rata biaya perawatan sejumlah penyakit mengalami lonjakan signifikan, di antaranya penyakit jantung sebesar 219 persen, DBD 183 persen, kanker 179 persen, stroke 169 persen, dan tifoid 116 persen. Penyakit kritis seperti stroke, jantung, dan kanker kini juga semakin banyak dialami oleh kelompok usia produktif.

Chief Product Officer Allianz Life Indonesia, Cheang Khai Au, mengatakan kenaikan biaya medis tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat mempersiapkan perlindungan finansialnya.

"Di tengah inflasi medis yang terus meningkat, masyarakat perlu meninjau kembali manfaat perlindungan yang dimiliki agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan optimal dalam jangka panjang," ujarnya.

Allianz mengimbau masyarakat untuk melakukan evaluasi polis secara berkala, memahami manfaat dan ketentuan perlindungan, serta menjadikan asuransi kesehatan sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Menurut Allianz, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas finansial keluarga di tengah tren kenaikan biaya kesehatan.