JAKARTA - Presiden Direktur TelkomMetra Pramasaleh Haryo Utomo, Group Chief Executive Officer dan Executive Director Fullerton Health Ho Kuen Loon, serta Chief Executive Officer AdMedika Dian Prambini memberikan keterangan pers usai penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham antara TelkomMetra dan Fullerton Health di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Fullerton Health resmi merampungkan akuisisi PT Administrasi Medika (AdMedika), termasuk anak perusahaannya, TelkoMedika, dari PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Akuisisi ini memperkuat posisi Fullerton Health yang telah beroperasi lebih dari satu dekade di Indonesia sekaligus memperluas konektivitas layanan kesehatan perusahaan di kawasan Asia Pasifik.

Melalui aksi korporasi tersebut, AdMedika akan terintegrasi ke dalam ekosistem regional Fullerton Health yang didukung hampir 600 fasilitas kesehatan milik sendiri dan jaringan lebih dari 32.000 penyedia layanan kesehatan di tujuh negara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat dukungan bagi pihak penjamin (payor), korporasi, dan penyedia layanan kesehatan melalui platform yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Group Chief Executive Officer dan Executive Director Fullerton Health Ho Kuen Loon mengatakan Indonesia telah lama menjadi salah satu dari tiga pasar utama Fullerton Health bersama Singapura dan Filipina. Menurutnya, transaksi ini menegaskan komitmen investasi jangka panjang perusahaan di Indonesia sekaligus memperkuat kemampuan Fullerton Health dalam membangun platform layanan kesehatan yang berskala besar, terintegrasi, dan tangguh secara finansial.