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Sejumlah petugas penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung berjalan menuju mobil usai melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Sejumlah petugas penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung berjalan menuju mobil usai melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Sejumlah petugas penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung berjalan menuju mobil usai melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Sejumlah petugas penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung berjalan menuju mobil usai melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Foto 5 / 5
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Sejumlah petugas penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung berjalan menuju mobil usai melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional
Rabu 03 Juni 2026 22:53 WIB
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JAKARTA - Sejumlah petugas penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung berjalan menuju mobil usai melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (3/6/2026). Dalam penggeledahan tersebut Kejagung mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan kasus jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
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