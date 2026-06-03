JAKARTA - Sejumlah petugas penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung berjalan menuju mobil usai melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (3/6/2026). Dalam penggeledahan tersebut Kejagung mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan kasus jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).