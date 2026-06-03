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Pengunjung melihat pameran International Industrial Week (IIW) Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Pameran industri berskala internasional yang diselenggarakan oleh PT Meorient Exhibition International tersebut menghadirkan lebih dari 1.800 peserta pameran yang menampilkan beragam teknologi, produk, dan solusi industri terkini, serta dihadiri buyer dan pengunjung profesional dari lebih dari 15 negara.
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Pengunjung melihat pameran International Industrial Week (IIW) Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Pameran IIW Indonesia 2026 Perkuat Kolaborasi Industri Internasional

Rabu 03 Juni 2026 22:45 WIB
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JAKARTA - Pengunjung melihat pameran International Industrial Week (IIW) Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

 
Pameran industri berskala internasional yang diselenggarakan oleh PT Meorient Exhibition International tersebut menghadirkan lebih dari 1.800 peserta pameran yang menampilkan beragam teknologi, produk, dan solusi industri terkini, serta dihadiri buyer dan pengunjung profesional dari lebih dari 15 negara.
 
President Director PT Meorient Exhibition International Larissa Zhou mengatakan IIW Indonesia bukan sekadar ajang pameran, melainkan platform yang mempertemukan pelaku industri untuk berkolaborasi, bertukar ide, mengeksplorasi teknologi terbaru, dan menciptakan peluang bisnis baru. Menurutnya, pameran ini diharapkan dapat melahirkan berbagai kemitraan strategis yang mendukung perkembangan industri di masa depan.
 
IIW Indonesia 2026 menghadirkan berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, mesin industri, logistik, material handling, otomasi, energi, konstruksi, hingga teknologi dan solusi industri lainnya. Selama penyelenggaraan, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai program pendukung seperti business matching, business forum, seminar industri, networking session, dan product presentation.
 
Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) Dadang Asikin menilai IIW Indonesia 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing industri nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang melalui kolaborasi, transfer teknologi, peluang investasi, dan kerja sama bisnis.
 
Pameran yang berlangsung hingga 6 Juni 2026 ini juga menjadi sarana promosi investasi dan pengembangan jejaring kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah, serta mitra internasional guna mendorong pertumbuhan industri Indonesia yang lebih modern, inovatif, dan berdaya saing global.
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