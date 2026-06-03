JAKARTA - Layanan WhatsApp Commerce milik VIVA Apotek meraih penghargaan Top Innovation Choice Award 2026 di Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas inovasi layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk kesehatan, berkonsultasi, hingga melakukan pemesanan secara lebih praktis dan cepat.

Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, VIVA Apotek menghadirkan layanan berbasis WhatsApp untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan efisien. Melalui platform tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi dan layanan kesehatan melalui satu kanal yang mudah dijangkau.

Presiden Direktur VIVA Apotek Haryanto Winata mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya perusahaan dalam menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, transformasi digital di bidang kesehatan harus mampu memberikan kemudahan akses, kecepatan layanan, serta pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

Penghargaan ini juga menunjukkan semakin besarnya peran teknologi digital dalam mendukung layanan kesehatan yang lebih modern dan mudah diakses. Ke depan, VIVA Apotek berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan digital guna memperluas akses kesehatan bagi masyarakat Indonesia.