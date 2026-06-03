Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Melalui platform tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi dan layanan kesehatan melalui satu kanal yang mudah dijangkau.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Melalui platform tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi dan layanan kesehatan melalui satu kanal yang mudah dijangkau.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Melalui platform tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi dan layanan kesehatan melalui satu kanal yang mudah dijangkau.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Inovasi Digital Permudah Akses Layanan Kesehatan Masyarakat Raih Apresiasi Nasional

Rabu 03 Juni 2026 22:15 WIB
A
A
A

JAKARTA - Layanan WhatsApp Commerce milik VIVA Apotek meraih penghargaan Top Innovation Choice Award 2026 di Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas inovasi layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk kesehatan, berkonsultasi, hingga melakukan pemesanan secara lebih praktis dan cepat.

 
Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, VIVA Apotek menghadirkan layanan berbasis WhatsApp untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan efisien. Melalui platform tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi dan layanan kesehatan melalui satu kanal yang mudah dijangkau.
 
Presiden Direktur VIVA Apotek Haryanto Winata mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya perusahaan dalam menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, transformasi digital di bidang kesehatan harus mampu memberikan kemudahan akses, kecepatan layanan, serta pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.
 
Penghargaan ini juga menunjukkan semakin besarnya peran teknologi digital dalam mendukung layanan kesehatan yang lebih modern dan mudah diakses. Ke depan, VIVA Apotek berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan digital guna memperluas akses kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Inovasi Digital Permudah Akses Layanan Kesehatan Masyarakat Raih Apresiasi Nasional
Ketika Prajurit TNI Terlibat Pelayanan Kesehatan di Posyandu
Klungkung Raih Penghargaan Nasional Berkat Layanan Kesehatan Prima dan Inklusif
Kolaborasi Layanan Kesehatan Menghadirkan Integrated CT-LINAC Berbasis AI
Kolaborasi Layanan Kesehatan Hadirkan Integrated CT-LINAC Berbasis AI
Pemulihan Pascabanjir di Sumatra Fokus pada Layanan Kesehatan dan Dukungan Psikososial
Kolaborasi Nasional SPRIN: Upaya Kolektif Turunkan AKI dan Tingkatkan Layanan Kesehatan Perempuan
Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga