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Masjid Sunda Kelapa menyembelih sebanyak 36 ekor kambing dan 18 ekor sapi. Hewan-hewan kurban tersebut berasal dari para jemaah dan donatur yang berpartisipasi dalam ibadah kurban.
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Kegiatan penyembelihan hewan kurban tersebut dilakukan dalam rangka perayaan Iduladha 1447 Hijriah.
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Masjid Sunda Kelapa menyembelih sebanyak 36 ekor kambing dan 18 ekor sapi. Hewan-hewan kurban tersebut berasal dari para jemaah dan donatur yang berpartisipasi dalam ibadah kurban.
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Kegiatan penyembelihan hewan kurban tersebut dilakukan dalam rangka perayaan Iduladha 1447 Hijriah.
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Masjid Sunda Kelapa Potong Puluhan Hewan Kurban pada Iduladha 1447 H

Kamis 28 Mei 2026 22:53 WIB
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JAKARTA - Petugas memotong hewan kurban di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, pada Rabu (27/5/2026). Kegiatan penyembelihan hewan kurban tersebut dilakukan dalam rangka perayaan Iduladha 1447 Hijriah. Proses pemotongan berlangsung dengan tertib dan melibatkan sejumlah panitia serta petugas masjid. Pada pelaksanaan kurban tahun ini, Masjid Sunda Kelapa menyembelih sebanyak 36 ekor kambing dan 18 ekor sapi. Hewan-hewan kurban tersebut berasal dari para jemaah dan donatur yang berpartisipasi dalam ibadah kurban. Setelah disembelih, daging kurban kemudian dipersiapkan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

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