JAKARTA - Aktivitas bongkar muat sapi kurban yang diturunkan dari geladak KM Camara Nusantara 1 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Sebanyak 275 ekor sapi yang berasal dari daerah pemasok utama Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan disalurkan ke Bekasi, Jawa Barat, untuk memenuhi permintaan hewan kurban menjelang Iduladha. KM Camara Nusantara 1 yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) tersebut melayani rute reguler Wini–Kupang–Tanjung Priok.