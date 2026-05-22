JAKARTA - Gelaran akbar BPA Fair 2026 resmi berakhir pada Kamis (21/5/2026). Perhelatan itu digelar di Kantor Badan Pemulihan Aset (BPA) Kebagusan, Jakarta. Ribuan pengunjung memadati area lelang sejak pagi hingga malam penutupan. Deretan mobil mewah berkilau memenuhi halaman utama lokasi acara. Kursi emas Firaun hingga tas mahal menjadi incaran peserta lelang. Sementara itu, petugas terus sibuk mencatat kenaikan harga fantastis sepanjang acara.

Ajang lelang negara itu berlangsung sejak 18 Mei 2026 dengan antusiasme tinggi. Sebanyak 1.900 pengunjung tercatat menghadiri BPA Fair selama empat hari penyelenggaraan. Jumlah peserta lelang mencapai 1.700 orang dari berbagai daerah Indonesia. Dari total 308 aset, sebanyak 300 unit berhasil terjual kepada peserta. Persentase keberhasilan lelang menyentuh angka 88,64 persen secara keseluruhan. Capaian tersebut melonjak 481 persen dibanding lelang konvensional berskala nasional tahun ini.

Deretan kendaraan premium menjadi magnet utama sepanjang pelaksanaan lelang negara tersebut. Ferrari, McLaren, Rolls-Royce, hingga Mercedes-Benz cepat berpindah ke pemilik baru. Motor besar Harley-Davidson ikut memicu persaingan harga yang sangat agresif. Harley Davidson Road Glide bahkan mencatat kenaikan harga tertinggi mencapai 930,86 persen. Motor itu juga menjadi aset dengan peminat terbanyak mencapai 349 peserta. Selain otomotif, peserta juga berburu barang antik bernilai seni sangat tinggi.

Lantai lelang sektor fesyen dipenuhi kolektor pemburu tas mewah berbagai merek dunia. Hermes, Gucci, dan Dior menjadi nama paling sering terdengar sepanjang sesi berlangsung. Sejumlah peserta bahkan saling menaikkan penawaran hanya dalam hitungan detik singkat. Di sisi lain, karya seni ikut memancing perhatian para investor koleksi eksklusif. Lukisan emas karya pelukis legendaris Korea Selatan menjadi rebutan peserta premium. Replika kursi emas Firaun juga sukses terjual dengan nilai sangat tinggi.

Jaksa Agung, Burhanuddin, menutup langsung rangkaian acara tersebut. Burhanuddin menegaskan fokus baru penegakan hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Menurutnya, pemulihan kerugian negara kini menjadi tujuan utama penegakan hukum. “Keberhasilan hukum diukur dari pengembalian kerugian negara,” ujar Burhanuddin. Pernyataan itu disambut tepuk tangan panjang para tamu undangan yang hadir.

Kepala BPA, Kuntadi, mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut. Nilai total hasil lelang menembus angka Rp997.479.436.080 hingga hari penutupan acara. Angka itu melampaui target moderat awal yang dipatok sebesar 75 persen. Selain itu, realisasi akhir justru melonjak hingga menyentuh angka 88 persen. “Hasil ini jauh melampaui ekspektasi awal kami,” katanya. Seluruh hasil lelang nantinya langsung disetorkan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kolaborasi besar turut menopang keberhasilan penyelenggaraan BPA Fair tahun ini secara nasional. BPA menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Himpunan Bank Milik Negara juga terlibat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan, lelang kali ini menghadirkan karya seni dan instrumen musik bernilai tinggi. Konsep itu memperluas pandangan publik terhadap aset budaya bernilai investasi jangka panjang. Karena itu, pengunjung tidak hanya datang berburu kendaraan ataupun barang mewah.

Acara penutupan turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai lembaga negara. Hadir Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi dalam penutupan acara. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rahayu Puspasari, juga tampak hadir. Chief Operating Officer Danantara, Donny Oskaria, ikut menghadiri agenda penutupan tersebut. Kepala BPA berharap kegiatan ini dapat menjadi program tahunan resmi nasional. Dengan demikian, lelang aset negara diharapkan semakin memperkuat stabilitas fiskal Indonesia.

BPA Fair 2026 didukung oleh mitra strategis yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, Mineral Industri Indonesia dan BTN.