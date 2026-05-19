Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Selasa (19/3/2025).
Tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir mendorong Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia.
Dasco Tinjau BEI di Tengah Pelemahan IHSG

Selasa 19 Mei 2026 20:54 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Selasa (19/3/2025).

 
Tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir mendorong Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia
 
Kunjungan tersebut turut dihadiri CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi untuk membahas penguatan kepercayaan investor di tengah gejolak pasar global dan domestik.
 
Dasco optimistis fundamental pasar modal Indonesia tetap kuat seiring pertumbuhan investor ritel yang terus meningkat. Sementara itu, OJK mencatat nilai aktiva bersih reksa dana naik 6,39 persen menjadi Rp718,44 triliun serta adanya penambahan 7 juta investor ritel baru di pasar modal. Di sisi lain, BEI menyebut hingga kini terdapat 957 perusahaan tercatat dan 15 perusahaan masuk pipeline pencatatan saham baru dengan mayoritas berasal dari papan utama.
