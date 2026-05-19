BNN Bongkar 715 Kasus Narkoba dalam Operasi Saber Bersinar

Selasa 19 Mei 2026 20:46 WIB
JAKARTA - Plt. Deputi Pemberantasan BNN Roy Hardi Siahaan (tengah) beserta jajaran menunjukkan barang bukti narkotika saat rilis pengungkapan kasus dalam Operasi Sapu Bersih Narkoba (Saber Bersinar) 2026 di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Selasa (19/5/2026).

 
Badan Narkotika Nasional (BNN) menggencarkan Operasi Saber Bersinar sebagai langkah penindakan untuk memutus jaringan peredaran narkotika di sejumlah wilayah yang belakangan ramai diperbincangkan lewat lagu viral “Siti Mawarni” di media sosial.
 
Dalam operasi tersebut, BNN mengungkap 715 kasus narkotika dengan rincian 341 kasus melalui jalur udara, 159 kasus lewat pengiriman ekspedisi, 79 kasus di jalur darat, dan 136 kasus melalui jalur laut. Operasi ini menargetkan berbagai modus penyelundupan narkoba yang memanfaatkan transportasi dan distribusi logistik antardaerah.
 
BNN memperkirakan operasi tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 353 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penindakan itu juga dinilai mampu menekan potensi kerugian sosial dan ekonomi akibat narkoba hingga Rp211,4 miliar.
