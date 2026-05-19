Pemeriksaan Hewan Kurban Diperketat Jelang Iduladha di Depok

Selasa 19 Mei 2026 20:41 WIB
JAKARTA - Dokter hewan memeriksa kesehatan hewan kurban di CV Puput Bersaudara, kawasan Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Selasa (19/5/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) sebelum dipasarkan kepada masyarakat.

 
Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi fisik, suhu tubuh, mulut, kulit, hingga kelengkapan dokumen kesehatan ternak. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus menjamin kelayakan hewan kurban yang dijual menjelang Hari Raya Iduladha.
 
Di tengah meningkatnya permintaan masyarakat, penjualan hewan kurban di lokasi tersebut tercatat naik sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu. Hingga pertengahan Mei 2026, penjualan mencapai 1.100 ekor sapi dengan harga berkisar Rp17,5 juta hingga Rp85 juta per ekor.
