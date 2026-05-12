PT Daya Mas Agra Sejahtera (Dian Solar), anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), resmi mengoperasikan kantor pusat baru sekaligus meluncurkan Solar Innovation Hub di Sinar Mas Land Plaza, Jakarta, Rabu (7/5/2026). Fasilitas ini menjadi pusat monitoring performa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara real-time berbasis teknologi FusionSolar dari Huawei Digital Power.

Peresmian tersebut dihadiri jajaran DSSA bersama mitra strategis, termasuk Lei Bing dari PT Huawei Tech Investment dan Sebastian Gunawan dari PT Hua Sheng Energy.

Solar Innovation Hub berfungsi sebagai pusat kendali terintegrasi untuk memantau performa sistem energi secara akurat dan berbasis data. Teknologi FusionSolar memungkinkan monitoring real-time, optimalisasi performa PLTS, serta peningkatan keamanan sistem melalui fitur Smart PV Optimizer dan AFCI (Arc Fault Circuit Interruption).

Direktur Dian Solar, Gisela Lesmana mengatakan, teknologi tersebut mendukung efisiensi operasional sekaligus mempercepat pengembangan sistem Operation & Maintenance (O&M) untuk Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas sekitar 25 MWh tahun ini.

Dalam kesempatan yang sama, Dian Solar dan Huawei juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan solusi Smart PV dan ekosistem energy storage terintegrasi di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pengembangan sistem energi yang lebih cerdas, aman, efisien, dan berkelanjutan bagi sektor industri nasional.