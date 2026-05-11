DEPOK - Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, aktivitas penjualan hewan kurban mulai meningkat di berbagai daerah Jabodetabek, termasuk di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (11/5/2026). Sejumlah pedagang pun menghadirkan strategi promosi unik untuk menarik perhatian calon pembeli.

Salah satu yang mencuri perhatian terlihat di lapak Mall Hewan Qurban H. Doni. Tempat penjualan hewan kurban tersebut menghadirkan Sales Promotion Girl (SPG) dengan penampilan menyerupai pramugari untuk menyambut pengunjung yang datang.

Para SPG tampil dengan busana formal lengkap dengan tata rias yang identik dengan awak kabin pesawat. Kehadiran mereka menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berburu hewan kurban menjelang Iduladha.

Tak hanya bertugas menyambut konsumen, para SPG juga memberikan penjelasan terkait jenis hewan kurban, kondisi kesehatan ternak, hingga rincian harga yang ditawarkan. Hewan yang dipasarkan terdiri dari sapi lokal maupun impor dengan variasi ukuran dan bobot.

Harga sapi kurban di lokasi tersebut dibanderol mulai sekitar Rp17 juta hingga mencapai Rp100 juta per ekor, bergantung pada jenis serta berat hewan. Beragam konsep pemasaran pun mulai diterapkan pedagang guna meningkatkan minat pembeli di tengah tingginya kebutuhan hewan kurban menjelang perayaan Iduladha.