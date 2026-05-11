JAKARTA - Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin (11/5/2026).

Satuan Pelaksana (Satpel) Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) menggelar pemeriksaan kesehatan hewan kurban salah satunya di Sapi Bali Kemanggisan, Jakarta Barat.

Pemeriksaan meliputi fisik dan dokumen, mulai dari usia minimal dua tahun, kondisi mata, kuku, hingga keaktifan hewan. Petugas juga memastikan setiap sapi dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKH) agar layak dan sesuai syariat kurban menjelang Idul Adha.