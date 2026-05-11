Debat Perdana Calon Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026–2029 resmi digelar di Jambi, Sabtu (9/5/2026). Agenda nasional ini menjadi panggung bagi para kandidat untuk memaparkan visi, gagasan, dan strategi dalam memperkuat peran HIPMI menghadapi tantangan ekonomi nasional, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchori, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, serta seluruh Ketua BPD HIPMI se-Indonesia. Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Jambi Fadhilah Hasrul mengapresiasi sinergi panitia lokal dan nasional dalam menyukseskan agenda tersebut. “Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia lokal dan nasional atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik,” ujar Fadhilah.

Dalam sambutannya, Akbar Himawan Buchori menegaskan bahwa debat bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi ruang untuk melahirkan ide dan gagasan konstruktif demi memperkuat posisi HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah. “Kita ditonton seluruh masyarakat Indonesia, maka mari mengisi ruang ini dengan kolaborasi dan tetap menjaga kekompakan karena kita adalah keluarga besar HIPMI,” katanya.

Empat kandidat yang mengikuti debat perdana yakni Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afif Kalla, dan Anthony Leong. Debat berlangsung dalam enam segmen dengan panelis pengusaha nasional sekaligus Anggota DPR RI Erwin Aksa, Ketua Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman, Anggota DPR RI Bakri, dan akademisi Syahmardi Yacob. Jalannya debat dipandu moderator Brigita Manohara dengan suasana dinamis membahas arah organisasi dan kontribusi pengusaha muda terhadap pembangunan ekonomi nasional.