Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan Ammar Zoni bersama empat warga binaan lain dalam perkara yang sama dari Lapas Narkotika Jakarta ke Lapas Karang Anyar Nusakambangan pada Kamis (8/5/2026) malam. Lima warga binaan dibawa dengan kondisi tangan-kaki diborgol.

Kasubdit Kerjasama Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan pemindahan dilakukan pukul 23.55 WIB setelah para narapidana menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Proses pemindahan dikawal Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, petugas Direktorat Pamintel Ditjenpas, personel TNI-Polri, serta petugas Lapas Narkotika Jakarta.

Rombongan tiba di Nusakambangan pada Jumat (9/5/2026) pukul 06.55 WIB dan langsung ditempatkan di Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Setibanya di lokasi, petugas kembali melakukan administrasi penerimaan, tes urine, pemeriksaan kesehatan, serta serah terima narapidana sesuai prosedur operasional standar (SOP).

